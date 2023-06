CARTE - Découvrez si vous habitez près d’un des 50 sites industriels qui émettent le plus de CO2 en France

C'est un chiffre éloquent. Les 50 sites industriels qui émettent le plus de CO2 (le dioxyde de carbone) représentent 10% des émissions totales de la France, et 60% du secteur de l'industrie, selon le Réseau Action Climat. L'association a publié une étude, le lundi 26 juin, qui recense et classe les 50 usines les plus polluantes du pays. Ces données montrent une concentration de sites particulièrement importante dans le Nord (8), dans le Grand Est (3 en Alsace et 7 en Lorraine) et près de Marseille (5). Les secteurs de la cimenterie, de la chimie et de la métallurgie sont, sans grande surprise, les plus représentés dans ce classement.

Les usines d'ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, près de Marseille, et de Dunkerque sont ainsi, et de très loin, les deux plus polluantes du pays. Les deux sites du métallurgiste représentent même 25% des émissions totales de gaz à effet de serre de l'industrie française. Les usines des cimentiers Lafarge, Calcia et EQIOM sont également présents à plusieurs reprises dans ce classement.

"La réduction du CO2 reste limitée"

Avec ce rapport de 13 pages, le Réseau Action Climat veut alerter sur l'argent public versé aux industriels et la nécessité d'accélérer la décarbonation du secteur. "Les avancées concrètes se font toujours attendre. Malgré des investissements publics astronomiques, la réduction des émissions de CO2 reste limitée", écrit l'association.

Le gouvernement a débloqué le 23 juin dernier le premier milliard d'euros d'aides publiques pour lancer le mouvement de décarbonation, annoncé en novembre par Emmanuel Macron. Les représentants des 50 usines les plus émettrices se sont engagés à réduire de 45% leurs émissions de CO2 d'ici 2030, et de 80% d'ici 2050. Selon le gouvernement, la décarbonation de tous les sites industriels français coûtera 50 milliards d'euros d'ici 2030.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info