Carrefour rachète Cora et Match : cela va-t-il changer quelque chose pour le consommateur ?

L'ÉCO AND YOU - Pourquoi Carrefour rachète Cora et Match et cela va-t-il changer quelque chose pour le consommateur ?

L'ÉCO AND YOU - Pourquoi Carrefour rachète Cora et Match et cela va-t-il changer quelque chose pour le consommateur ?

L'été est très agité dans la grande distribution. On a des rachats à coups de milliards, des faillites, des surprises. Il se passe tous les jours quelque chose. Le mercato le plus fou, ce n’est pas celui du PSG, mais bien celui de la grande distribution. Le groupe Casino est en immense difficulté et on dit ça avec beaucoup de gravité car ce sont 50.000 emplois en France, et des enseignes qu’on connait tous : Monoprix, Franprix, Leader Price, Naturalia...

Il y a plusieurs repreneurs potentiels, qui affinent leurs projets en ce moment. On s’attendait à ce que Carrefour peut-être, en fasse partie. Eh bien non, contrepied, Carrefour vient donc d’annoncer le rachat de Cora et de Match pour 1 milliard d’euros.

À ce prix-là, vous avez 60 hypermarchés Cora, et 115 supermarchés Match, principalement implantés dans l’Est et le Nord de la France.



Quel est le but de la manœuvre ?

Par ce rachat, Carrefour veut grossir pour ne pas soi-même être mangé un jour. Grossir aussi pour espérer faire trembler le numéro 1, Leclerc, qui a environ un quart des parts de marché en France. Là, potentiellement, avec ces rachats, le groupe Carrefour vient se caler juste derrière. Grossir encore pour faire face à l’avenir, parce que demain, il y a la peur que des géants comme Amazon se frottent d’un peu plus près à l’alimentaire, avec tous les dégâts que ça pourrait causer pour les acteurs du marché français.

Et puis il y a un autre point, assez stratégique, au nom de l’écologie, l’État va interdire la construction de nouveaux hypers, de nouveaux bâtiments de très grande taille dans ce genre-là. Donc racheter ceux qui existent déjà, pour les grands groupes, c'est aussi intéressant.



Des changements à prévoir pour les consommateurs ?

Pour le consommateur, est-ce que ces faillites et ces rachats en série vont changer quoi que ce soit ? Plusieurs questions se posent. Celle de la marque, qui n’est peut-être pas essentielle mais qui a son importance : continuera-t-on à entrer dans un Cora ou chez Match ou tout sera siglé Carrefour ? L'encre du chèque n’est pas encore sèche, et ça ne sera pas tranché avant l’année prochaine

La question de l’offre et du positionnement également. Match et Cora ont mis le paquet sur les rayons frais, et aussi sur l’offre non-alimentaire. Ce n'est pas vraiment la ligne de Carrefour et à terme, ces créneaux différents ne vont peut-être pas survivre.

Enfin, la question des prix. Là, il y a très peu d’écarts selon les pointages entre les différentes marques, donc ça ne devrait rien bouleverser.