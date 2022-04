Auto : Dacia, les paris fous du roi de la voiture low-cost

Une voiture électrique neuve à 16.800 euros? Ne cherchez pas : il n’y pas moins cher sur le marché... Un exploit signé Dacia, avec son nouveau modèle Spring. Autre exploit pour la marque la plus dynamique du groupe Renault : sa citadine Sandero est la voiture la plus vendue aux particuliers en France depuis la première Logan, sortie il y a plus de quinze ans maintenant.

Une fabuleuse success story ! Et pourtant à l’origine, personne ne croyait au low cost automobile en France. C’est à la fin des années 90 que Renault rachète la marque roumaine avec l’idée de vendre des modèles à bas prix dans les pays émergents. Mais très vite, c’est en France et en Europe que les ventes décollent avec près de six millions de voitures déjà écoulées dans quarante-quatre pays. Dacia devient alors la pépite du Groupe Renault.

Décriés au départ pour leur côté basique, les modèles Dacia sont plébiscités pour ces mêmes raisons aujourd’hui: un look sans chichi, une conception rustique mais robuste, et bien sûr un prix plancher.

Quelle est donc la formule magique de Dacia pour sortir des modèles neufs au prix de l’occasion ? Où se cachent les économies ? Comment cette marque considérée « cheap » au départ a-t-elle su se rendre désirable et devenir un phénomène avec une communauté de fans très active ?

Écoutez en version audio le reportage de Capital.

