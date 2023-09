Birkenstock : le fabricant de sandales bientôt coté en bourse ?

Autrefois ringardes, les sandales allemande Birkenstock sont devenues, en quelques années, un accessoire de mode presque indispensable. L'engouement autour de la marque est tellement important que la société a déposé, mardi 12 septembre, un dossier pour espérer pouvoir être coté à la Bourse de New York.

Cette cotation en bourse pourrait rapporter gros à la marque, puisque cette dernière vise une valorisation de sept milliards de dollars, selon le Wall Street Journal. Le document déposé le 12 septembre est un dossier préliminaire, qui ne mentionne pas le nombre d'actions que le groupe souhaite proposer aux investisseurs. Cependant, le dossier rappelle la progression économique fulgurante de l'entreprise ces dernières années.

Lors de sa dernière année fiscale, clôturée fin septembre 2022, Birkenstock a dégagé un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros (1,22 milliard de dollars au cours de l'époque) et un bénéfice net de 187 millions d'euros (183 millions de dollars). Sur les six mois d'octobre 2022 à mars 2023, les revenus atteignent 644 millions d'euros, en hausse de 18%. En huit ans, Birkenstock a plus que quadruplé son chiffre d'affaires.



