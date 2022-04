Le vol des pots catalytiques est un fléau. Et il ne ralentit pas : ces vols sont en hausse de 10 % depuis le début de l'année en France. Et l'augmentation est de 17 % en région parisienne.

Les pots catalytiques, une cible privilégiée, sont cachés sous les voitures, en particulier sous les modèles hybrides. Ils permettent de dépolluer les gaz d'échappement et contiennent de petites quantités de nombreux métaux rares, dont la platine, l'iridium et le rhodium, 10 fois plus cher que l'or (800.000 euros le kilo).

Sur le marché noir, ils se revendent donc très bien : entre 500 et 1.000 euros. Et surtout, ils sont faciles à dérober à l'aide d'un cric et d'une scie. Il arrive même que les voleurs arrivent à faire basculer le véhicule pour s'en saisir plus facilement.

Pour les automobilistes, l'addition pour le remplacement peut être salée : il faut compter 1.500 euros en moyenne. Pour éviter cela, les professionnels recommandent de faire graver avec son nom le pot catalytique de votre véhicule, ce qui rendra la revente beaucoup plus compliquée.