Automobile : où les assurances coûtent-elles le moins cher en France ?

Les prix de l'immobilier diffèrent en fonction du lieu où vous habitez, c'est aussi le cas pour votre assurance automobile. Les écarts entre régions peuvent même être considérables, selon l'enquête de meilleurtaux.com, comparateur d'assurance. Si vous voulez faire des économies, installez-vous en Bretagne.

Dans cette région, vous allez payer environ 580 euros par an pour une famille avec deux enfants et un break ou un SUV. Cela représente 50 euros de moins que la moyenne nationale. Au contraire, l'addition est salée en PACA ou en Île-de-France, avec plus de 700 euros. La Corse bat tous les records : 805 euros par an, soit un écart de 44% avec la Bretagne.

"Le différentiel de tarifs que l'on peut observer selon les régions est lié à la sinistralité, soit un taux d'accidents par habitant qui est plus élevé ou une circulation plus dense ou un stationnement sur voie publique qui augmente la probabilité de sinistre", explique Samuel Bansard, dirigeant de Meilleurtaux Assurances. Ainsi, la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine ou encore les Pays de la Loire font figure d'exemple avec un tarif inférieur à la moyenne nationale.

Malheureusement, il va falloir s'attendre à voir les prix des assurance automobile grimper d'environ 3% en 2023, en raison notamment du tarif des pièces détachées qui a flambé ces derniers mois.

