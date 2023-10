Et si vous donniez votre voiture pour une bonne cause ?

Et si vous donniez votre voiture pour une bonne cause ?

Alors que des milliers de voitures sont vieillissantes, plutôt que de les mettre à la casse, elles pourraient encore rendre service et être vendues ou louées via des garages solidaires. C'est le constat dressé par des sénateurs écologistes qui vont déposer, en décembre, une proposition de loi en ce sens.



Une plateforme Internet permet déjà de donner sa voiture aux plus démunis. Le nom de cette plateforme est donnervotrevoiture.org. C'est simple, vous vous inscrivez, et vous renseignez l'année de votre voiture ou encore son l'immatriculation. Si votre voiture est retenue, elle sera ensuite proposée à prix serré à des personnes en situation de précarité. Et avant d'être proposées, ces voitures passent par l'expertise d'un garage solidaire.

Grâce à ce don, vous avez le droit à une réduction d'impôts. Vous pourrez recevoir un reçu fiscal. La déduction d'impôt est à hauteur de 60% pour les entreprises et 66% pour les particuliers.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info