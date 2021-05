Amazon : ce que l’on sait du projet de documentaire sur l'affaire Dutroux

publié le 28/05/2021 à 16:15

C'est un projet qui fait beaucoup parler de lui dans la presse belge. Le géant du streaming Amazon Prime Vidéo envisagerait de réaliser un documentaire sur l'affaire Dutroux, selon le quotidien régional La Meuse, appartenant au groupe Sud Presse en Belgique.

Vingt-cinq ans après les faits, l'affaire intrigue toujours. Marc Dutroux avait été condamné en 2004 pour le rapt et le viol de six jeunes filles entre 1995 et 1996. Seules deux d'entre elles, Sabine Dardenne, 12 ans lors des faits, et Laeticia, 14 ans, ont été retrouvés vivantes. Elles étaient séquestrées dans la cave du pédocriminel.

Toujours selon La Meuse, les avocats des deux victimes survivantes de Marc Dutroux ont été approchés par un journaliste flamand, Thomas Van Hemeledonck, pour le projet de documentaire "à gros budget". Les avocats des deux femmes auraient refusé la demande d'interview, et Marc Dutroux ne devrait pas non plus pouvoir être interrogé depuis sa prison.