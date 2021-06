publié le 31/05/2021 à 22:21

Sur Amazon, un internaute a repéré la présence d'un tee-shirt arborant une étoile jaune et la mention "not vaccinated" (non vacciné). Seamus Blackley, qui est l'un des créateurs de la première Xbox, a profité de sa notoriété sur les réseaux sociaux pour interpeller le géant américain. L'article a depuis été supprimé.

Depuis quelque temps, les anti-vaccins se servent de l'étoile jaune comme symbole. En effet, les antivax font un lien entre les crimes nazis et les décisions gouvernementales prises pour lutter contre la pandémie, rappelle BFMTV, qui a révélé l'information.

Sur le site d'Amazon, on retrouve des produits de vendeurs du monde entier, mais aussi des articles "expédiés et vendus par Amazon". D'après nos confrères, ce tee-shirt polémique comportait cette mention, assurant ainsi qu'il s'agit d'un produit du géant américain et non pas d'un article vendu par un vendeur tiers.

Why is @Amazon selling Holocaust themed “Not Vaccinated” Star of David shirts on #Prime?



Description: “Great for Anti-Vaxxers, Medical Freedom Activists & Liberty Lovers” pic.twitter.com/XaSbvW8Enw — Resist Programming 🛰 (@RzstProgramming) May 30, 2021

Vendu au prix de 17 dollars (14 euros), le tee-shirt, proposé en plusieurs coloris, est décrit comme idéal "pour les antivaccins, les activistes pour la liberté médicale et les amoureux de la liberté".

Choqué qu'un tel produit soit proposé sur la plateforme, Seamus Blackley a ainsi menacé le géant américain de ne plus jamais utiliser Amazon si le produit n'est pas supprimé dans les 24 heures. En outre, d'autres internautes et vendeurs de la plateforme ont signalé l'annonce. Quelques heures plus tard, le tee-shirt a été supprimé du site.