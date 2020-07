Vacances d'été : 5 aides pour financer vos voyages

publié le 08/07/2020 à 06:38

Les vacances scolaires ont officiellement débuté ce samedi 4 juillet. Avec l'annonce des résultats du baccalauréat ce mardi 7 juillet, c'est définitivement la fin de l'année pour de nombreux lycéens. Mais pour les parents, il est parfois difficile de partir en vacances avec plusieurs enfants. Des aides existent pour vous y aider, rapporte aide-sociale.fr.

Dans de nombreuses Caisses d'allocation familiales (Caf), vous pouvez obtenir l'Aide aux vacances familiales (AVF). Il s'agit d'une aide destinée à participer aux frais d'un séjour. Elle dépend du quotient familial. Mais les conditions exactes diffèrent selon votre Caf. Il en est de même pour l'Aide aux vacances enfants (AVE), qui peut vous aider à financer un séjour en colonie à vos enfants.

Ensuite, pour trouver un séjour à un prix plus accessible, les plus modestes peuvent bénéficier de la Bourse Solidarité Vacances (BSV) de l'Agence nationale des chèques-vacances (ANCV). Il faut pour pouvoir en bénéficier un quotient familial inférieur à 1.000 euros, ou un revenu fiscal de référence inférieur à une certaine limite.

Pour vous déplacer de votre lieu de résidence à votre lieu de vacances, la SNCF propose un billet "Congés annuels". Cela vous permet de bénéficier d'une réduction de 25% pour vous et votre famille sur un aller-retour d'au moins 200 kilomètres, voire 50% si vous payez en chèques-vacances.

Pour les jeunes et les seniors

Pour les 18-25 ans, il existe le dispositif "Départ 18:25", qui peut financer jusqu'à la moitié de vos vacances. Il est réservé aux jeunes ayant un revenu fiscal de référence inférieur à 17.280 euros par an pour 1 part fiscale, ainsi qu'à tous les boursiers, les apprentis et alternants, les volontaires en service civique. Il faut pour cela choisir un séjour sur le site du dispositif.

Il existe aussi un dispositif similaire pour les plus âgés, "Seniors en vacances." Cette aide est destinée aux retraités non imposables, aux proches aidants de personnes âgées et aidants professionnels de personnes âgées. Pour un séjour au prix maximum de 402 euros pour 8 jours et 7 nuits, la Caf donne une aide de 160 euros, par exemple.