Une start up française va ouvrir la plus grande ferme à insectes du monde près d Amiens

publié le 07/10/2020 à 09:02

C'est aujourd'hui, la petite bête qui monte. La startup Ynsect vient de lever 316 millions d'euros. C'est une pépite française de ce qu'on appelle la "FoodTech". Ce terme regroupe toutes les entreprises qui développent de nouvelles technologies pour qu'on se nourrisse demain en consommant moins de ressources en eau, en émettant moins de carbone. Bref, ce sont des entreprises qui développent des procédés pour nourrir 9 milliards d'humains d'ici 20 ans sans tuer la terre.



Concernant Ynsect, cette entreprise ambitionne de nous faire manger des insectes. Du moins à terme sans doute. Même si les insectes comme nourriture humaine vont sans doute rester une niche pendant quelques temps, il ne s'agit pas d'un roman de science-fiction.



Mais aujourd'hui, Ynsect produit surtout des scarabées Molitor pour nourrir les truites, les crevettes d'élevage et nos animaux de compagnie (chiens/chats). Ils font aussi de l'engrais pour les plantes avec leurs larves. Ils remplacent les céréales très gourmandes en eau dans la nourriture des bêtes.

L'Europe a une avance technologique

On est sur des marchés absolument gigantesques puisqu'on parle de 150 milliards d'euros dans le monde et Ynsect espère capter 1 à 2 % seulement de ce marché mais ça suffirait à en faire un géant mondial de l'agro-alimentaire.



Ynsect produit déjà cette nourriture. Vous avez ce qu'on appelle des "fermes verticales". Ce sont des tours de 20 mètres de haut dans le Jura et bientôt 40 mètres de haut près d'Amiens où le groupe élève des millions de larves. Des sortes de serres sur plusieurs étages avec une humidité contrôlée par des capteurs un peu comme une champignonnière en forme de HLM.

L'enjeu, c'est l'économie des ressources de la terre pour produire de la viande bovine ou du poisson. Avec ses technologies (une trentaine de brevets), la production d'Ynsect est négative en carbone. 10.000 tonnes non produites. 21,8 millions de mètres cubes d'eau non utilisés par rapport aux autres engrais traditionnels. C'est ça l'enjeu pour l'avenir !

Et la France est leader sur ce point. C'est un bel espoir pour l'avenir si on détermine une bonne politique industrielle française et européenne. Nos ingénieurs français sont parmi les meilleurs au monde. Et sur la production et la commercialisation de protéines issues des insectes, nous avons aussi une réglementation européenne qui nous a permis de prendre de l'avance sur les États-Unis ou sur l'Asie.

Ça veut dire que sur des industries innovantes, sur lesquelles nous n'avons pas de retard, on peut même avoir de l'avance en Europe. Ça veut dire que sur les voitures à hydrogène, par exemple, on peut prendre l'avantage et c'est sans doute plus malin que de courir derrière les Asiatiques pour la batterie au lithium par exemple.

Le plus : le pessimisme de l'Insee pour le dernier trimestre

Pour l'Institut, on devrait avoir un dernier trimestre avec une croissance nulle à cause de la deuxième vague de la Covid. Et le chômage devrait remonter à 9,7% de la population active.

La note : 9/20 pour le transport aérien

Parmi les activités impactées, le transport aérien restera en crise. Le secteur ne décolle pas et brûle 13 milliards de dollars de cash, tous les mois.