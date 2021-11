Alimentation : en un an, le prix de la nourriture a augmenté de 30% à travers le monde

Crédit : QUENTIN FALCO / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

L'inflation sur certains produits de première nécessité se constate à travers le monde. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a révélé que, en un an, les prix alimentaires ont augmenté de 31,3% à travers le monde. Conséquence : ce niveau atteint son plus haut point depuis juillet 2011, il y a dix ans. Il se rapproche du record enregistré, en février 2011.

Selon l'index de l'ONU, les prix ont augmenté de 3% entre septembre et octobre. Il s'agit d'un troisième mois consécutif qui se conclut par une hausse, qui s'explique, selon la FAO, par des tensions sur l'offre en raison "de récoltes réduites dans les principaux pays exportateurs, notamment le Canada, la Russie et les Etats-Unis".

L'inflation touche presque tous les types d'aliments : le blé, les légumes, le lait. Deux produits seulement enregistrent une légère chute entre septembre et octobre : la viande, avec un prix en baisse de 0,7%, et le sucre, qui perd 1,8%.