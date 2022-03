"Ça peut vous arriver" : un interlocuteur de Julien Courbet perd ses nerfs en plein direct

Une fois n'est pas coutume, en tentant d'aider Jérémy, un auditeur en difficulté, Julien Courbet a dû faire face à l'énervement d'un de ses interlocuteurs, ce 1er mars 2022, en direct dans l'émission Ça peut vous arriver.

C'est un problème de fenêtre qui est au centre du conflit. En 2020, Jérémy décide d’acheter une maison à rénover. Il commande des fenêtres à livrer en octobre 2021 et verse un acompte de 2.029,21 euros. Mais, depuis, il n’a que des rendez-vous décalés et un commercial qui s’amuse à le bloquer. De l’autre côté, l’entreprise qui produit les fenêtres dit ne plus collaborer avec cette personne qui, pourtant, prétend le contraire.

Désespéré et dans l'attente de ses fenêtres, sans lesquelles il ne peut pas continuer de rénover sa maison, Jérémy a demandé de l'aide à Julien Courbet sur RTL. Le présentateur de l'émission a donc appelé le commercial en question, afin de savoir où se trouvaient les fenêtres. Mais la discussion va vite s'envenimer...

L'interlocuteur perd ses nerfs en direct sur RTL

Visiblement agacé par les questions répétées de Julien Courbet, qui lui demande où sont les fenêtres et quand elles pourraient arriver sur le chantier, le commercial hausse le ton. "C'est un truc de fou", lance-t-il, avant d'admettre finalement que les fenêtres sont encore en Roumanie, et qu'il fait face à un problème de transport.

Mais face à certaines contradictions exposées par Julien Courbet et son équipe, le commercial s'agace de nouveau et poursuit : "Arrêtez de me rendre fou, c'est bon, je vous laisse, je m'en occupe, je vais appeler l'entreprise, je vais expédier les fenêtres alors c'est bon vos salades maintenant. D'accord ? Parce que sinon vous allez aller les chercher en Roumanie les fenêtres", ajoute-t-il. Une discussion tendue, qui s'est conclue par un mot de Julien Courbet, qui a assuré qu'il rappellerait d'ici 15 jours pour faire état de la situation.



Laissez votre message sur rtl.fr, au 3210 ou sur la page Facebook de l'émission.

Si vous nous écrivez, n'envoyez jamais vos originaux !

Si vous voulez témoigner ou soumettre votre cas : le Facebook de CPVA ou laissez un message sur rtl.fr