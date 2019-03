publié le 05/03/2019 à 18:26

Cette naissance est un événement. Un bébé propithèque couronné, animal de la famille des lémuriens, est né mi-février au parc zoologique et botanique de Mulhouse.



"Ce petit propithèque couronné est le troisième d'une série de naissances européennes et est le seul dont la maman s'est immédiatement occupée", explique Benoît Quintard, vétérinaire et directeur adjoint du parc.

Le propithèque couronné vit à Madagascar, au cœur des forêts sèches et de la mangrove. Il pèse entre 3 et 4 kilos à l'âge adulte, et se reconnaît à son pelage blanc-crème, sa tête noire et son torse roux. Il se nourrit de feuilles, de fruits, d'herbe et peut faire des sauts à plus de 10 mètres.

Quelques milliers d'individus de cette espèce dans le monde

L'espèce fait partie des primates menacés par la culture sur brûlis et la déforestation : elle est classée "en danger" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). "En milieu naturel, la population de propithèques couronnés a chuté à quelques milliers d'individus. Si l'on ne fait rien, l'espèce aura disparu dans cinquante ans", explique Brice Lefaux, directeur de l'établissement.



La maman, Poppy, 6 ans, avait été isolée des autres animaux afin de réduire le stress avant l'accouchement. D'après le zoo de Mulhouse, elle fait partie de la "petite vingtaine d'individus" dans le monde capables d'assurer la reproduction de l'espèce hors de son milieu naturel.



Le bébé lémurien, né le 12 février, n'a pas encore reçu de prénom. Le zoo propose aux internautes de le choisir entre trois propositions : Toky, qui signifie "confiance" en malgache, Tamby, "récompense"" et Jao, "respect".