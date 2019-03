Les éléphants d'Afrique, braconnés, sont en train de perdre leurs défenses

publié le 05/03/2019 à 17:29

À l'heure actuelle, au Mozambique, près d'un tiers de la population de femelles éléphants ne possède pas de défenses. Il semblerait que ces animaux, cible privilégiée des braconniers, aient commencé à lutter contre la chasse grâce à l'évolution. De plus en plus de petits naissent sans leurs précieuses défenses en ivoire pour éviter les dangers et les prédateurs.



Le braconnage est à l'origine de l'évolution des éléphants qui pour ne pas se faire tuer perdent leurs défenses. Cette sélection naturelle n'est donc pas si naturelle que ça puisque l'homme en est la cause. Selon National Geographic, les scientifiques du Mozambique cherchent désormais à comprendre comment la génétique de ces grands mammifères qui a évolué.

Joyce Poole, experte en comportement des éléphants et exploratrice de National Geographic, a expliqué que le braconnage avait une influence évidente sur les éléphants, sur leur taille, leur population et leur évolution. La chasse a conféré un avantage biologique aux éléphants qui n'avaient pas de défenses à Gorongosa (parc national au Mozambique) car les braconniers se concentrent sur les éléphants avec des défenses et épargnent ceux qui n'en ont pas.

Les éléphants chassés pour leur ivoire

Les éléphants sont chassés et abattus pour leurs défenses en ivoire. Les braconniers leur tirent dessus alors qu'ils sont positionnés dans des avions ou des hélicoptères ce qui ne laisse aucune chance aux animaux sauvages de se défendre ou s'échapper.



Certains pensent que l'ivoire aurait des pouvoirs de "restauration" ou de guérison. C'est en Chine que les défenses d'éléphants sont très recherchées, bien qu'elle ait imposé une interdiction fin 2017. Ce matériau qui vaut plus que de l'or est utilisé pour orné les maisons ou ingéré. Il est présenté comme un remède contre de nombreuses maladies et comme un moyen d'accroître la virilité, la force ou encore la fertilité.



À ce jour, il n'existe aucune base scientifique qui soutient l'utilisation de l'ivoire en poudre dans la médecine occidentale.