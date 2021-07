Le panda Huan Huan est-elle enceinte ?

Un nouveau bébé panda au zoo de Beauval ? La femelle Huan Huan pourrait en effet être enceinte. Dans un communiqué diffusé mercredi 7 juillet, l'institution annonce que la femelle panda Huan Huan se trouve actuellement dans une période "transitoire après la fécondation et avant la gestation". S'il y a effectivement une gestation, l'animal pourrait donc donner naissance à un ou des bébés panda dès cet été.

"Le bébé panda est tellement petit qu'il n'est pas facile à voir à l'échographie. Mais c'est le seul moyen d'être sûr à 100% que Maman panda attend bien un petit", souligne le zoo, qui ajoute que "l'embryon peut s'observer quelques semaines ou parfois quelques jours seulement avant la mise bas." Si la bonne nouvelle se confirme, Huan Huan pourrait accoucher à la fin du mois de juillet ou début août, comme le précise BFMTV. En mars, le zoo annonçait que Huan Huan avait été "mise en contact" huit reprises avec son comparse masculin Yuan Zi.

La femelle a déjà été mère de Yuan Meng né en août 2017, également au zoo. Il est le premier panda né en France, fruit d'une insémination artificielle. La femelle panda n'est féconde que 24 à 48 heures par an. Or, en mars, les signes annonciateurs de chaleurs s'étaient amplifiés : marquages au sol, modifications hormonales, vocalises, etc. Depuis 2016, les pandas géants ne sont plus "en danger" d'extinction sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Mais l'espèce reste toutefois "vulnérable". Environ 500 pandas en captivité et 2000 à l'état sauvage vivent en Chine.