publié le 31/10/2019 à 13:06

"Vous avez 856 nouveaux messages". On sature à la Une du magazine quinzomadaire français Society, terrassé par tous ces messages qui inondent nos smartphones. Des dizaines, voir des centaines de notifications par jour... la faute aux groupes de discussion. Près d'un Français sur deux fait aujourd'hui partie d'un de ces groupes. On crée des groupes avec sa famille, plusieurs pour différents cercles d'amis, de travail, de voisin... des conversations qui essaiment et qui épuisent.

Dans le magazine, Béatrice assure avoir fait un quasi burn out WhatsApp. Elle pouvait passer jusqu'à 4h dans sa journée pour lire, répondre et agir en fonction de tous ces messages qui inondaient son écran. Bien entendu, il est possible de tout mettre en sourdine. Juliette l'a fait, elle qui jongle entre le groupe de la crèche de sa fille, celui des parents d'élèves... Mais une fois déconnectée, des décisions sont prises sans elle. "Comme si la seule chose pire que d'être dans un groupe What's App c'est de ne pas y être", insiste Society.

Tant de groupes, de messages, qui créent souvent des tensions. On réagit trop, trop vite, à tout, et pour dire quoi au fond ? Alors que son téléphone vibre une énième fois, Louis soupire : "Alors là c'est ma soeur qui demande si mes parents ont bien reçu sa carte postale. Ils disent que non. Ils vérifient. En fait si. Ils l'ont reçu. Ils disent merci." 52 messages pour ça. Un enfer.