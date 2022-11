Vosges : des stations de ski fantômes, conséquence directe du réchauffement climatique

Au col du Donon, à 727 m d'altitude, une dizaine de pylônes rouillent au milieu de la forêt. Ce sont les vestiges du tire-fesses de l'ancienne piste de ski. Personne ne les a jamais démontés. Lorsque la station a fermé, du jour au lendemain, à la fin des années 1980, l'exploitant a tout laissé sur place.

Pour Philippe Remy, le maire de Grandfontaine, au pied du Donon, c'est la conséquence directe du réchauffement climatique. Dans les années 1960 et 1970, il y avait largement assez de neige, mais plus aujourd'hui : "Le handicap de cette piste, c'est qu'elle est en plein soleil, comme on est à 700 mètres d'altitude, il n'y a plus assez de neige pour faire fonctionner ce truc-là. C'est pas rentable". Mais personne n'a pris le temps de démonter les installations.

L'élu doit faire face aux interrogations des randonneurs : "Il y a des gens qui nous appellent à la mairie pour nous demander pourquoi ce n'est pas démonté, ils nous disent que c'est dégueulasse. Je leur explique toujours que ça ne nous appartient pas et qu'on ne peut pas démonter ce qui ne nous appartient pas". Seul l'Office National des Forêts, à qui appartient le terrain, pourrait s'en charger.

Mais Philippe Remy préfère garder la trace de ce patrimoine : "Ça rappelle, que, fut un temps, on faisait du ski de piste au Donon ! Bien sûr, maintenant, les gens auraient du mal à le croire, mais il y a 30 ans, il y avait du ski de piste au Donon".

Le bureau des moniteurs de ski

Au bas de l'ancienne descente, dans un pré, même la cabane des moniteurs de ski n'a pas bougé. Elle semble avoir été abandonnée à la va-vite. Des inscriptions à demi effacées rappellent que c'était l'endroit où on louait le matériel. Des paires de ski et de chaussures trainent encore sur le sol, plus de 30 ans après, vestiges d'une période révolue.



