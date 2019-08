Voici les prénoms les plus donnés en France depuis 1900

publié le 13/08/2019 à 16:33

En 2018, deux prénoms sont rentrés dans le top 100 des prénoms les plus donnés : Aya et Kylian, enregistrant respectivement 1.208 et 1.211 naissances. Ce pic de popularité n'est pas sans lien avec le joueur Kylian M'Bappé, un des héros de l'équipe de France de football, et la chanteuse Aya Nakamura, reine des chansons de l'été.

Malgré les effets de mode, certains prénoms subsistent depuis 1900. Les Louis, Marie, Jeanne, Paul ou encore Charlotte traversent les générations.

Selon le classement de l'Insee, l'Institut national de statistique, Marie est ainsi le prénom le plus donné pour les filles depuis 1900. Si le prénom est moins donné depuis les années 2000, 793 naissances de Marie ont été enregistrées en 2018. Elles étaient 4.873 en 1900.

Côté garçon, Jean est le prénom le plus donné depuis 1900 mais n'a pas très bien survécu à 1968. Celui qui traverse le mieux les années est Louis, 5ème du classement général et toujours 4ème en 2018. Il y a eu 9.051 naissances en 1900 et 4.415 en 2018

Jeanne, Louise et Charlotte

Autre prénom qui survit aux années depuis 1900 : Jeanne, le 23ème prénom le plus donné en France. Il y a eu 1.941 Jeanne en 2018 et elles étaient 13.981 en 1900. Idem pour Louise, le prénom a été donné 263.884 fois en France depuis 1900. 6.696 naissance de Louise étaient enregistrées en 1900 et 3.766 118 ans après. Louise reste le 3ème prénom de fille de l'année 2018.

Enfin, Charlotte reste également indémodable. Le chiffre a à peine évolué durant 118 ans. 1.113 naissances étaient enregistrées en 1900, et 1.657 en 2018.

Gabriel, Jules et Antoine

Pour les garçons, le prénom le plus donné en 2018 est Gabriel, avec 5.419 naissances. Il était déjà très populaire en 1900. 1.299 Gabriel ont été enregistrés. Jules traverse également les années, toujours en tête des prénoms les plus donnés. Ils étaient 2.698 Jules à naître en 1900 et 3.698 en 2018.



Enfin, les Antoine et les Paul paraissent également indémodables. Si le prénom Paul est un peu moins donné en 2018 (2.993) qu'en 1900 (4.922), il reste constant. Le prénom Antoine reste aussi très populaire, avec 2.083 naissances en 1900 et 1.891 en 1900.

Le classement des prénoms de filles depuis 1900

1- Marie

2- Jeanne

3- Françoise

4- Monique

5- Catherine

6- Nathalie

7- Isabelle

8- Jacqueline

9- Sylvie

10- Anne

Le classement des prénoms de garçons depuis 1900

1- Jean

2- Pierre

3- Michel

4- André

5- Philippe

6- Louis

7- René

8- Alain

9- Jacques

10- Bernard