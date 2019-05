Quels sont les prénoms les plus donnés en Europe ?

publié le 07/05/2019 à 12:29

La recherche de prénoms pour son futur bébé tourne parfois au casse-tête. Classiques ou plutôt originaux, encore faut-il tomber d'accord. Voici un tour d'horizon des prénoms les plus plébiscités dans l'Union européenne et malgré la diversité des cultures et des langues, les goûts des parents européens se rejoignent.



C'est Emma qui explose tous les records, selon le journal régional Ouest France qui a réalisé le classement. Il arrive en tête de six pays européens : la France, l'Allemagne, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas et la Belgique. D'ailleurs en Belgique, c'est la 16ème année consécutive que ce prénom est le plus attribué. En France, ce sont plus de 150.000 petites filles qui ont été baptisées ainsi depuis la fin des années 1990.

Pour les filles les prénoms courts qui finissent en A ont la cote : Anna (Autriche), Mia (Croatie), Ida (Danemark), Lucia (Espagne), Sofia (Estonie, Italie, Slovaquie), et Olivia (Angleterre et pays de Galles). Seuls trois pays dérogent à la règle. En Finlande, le prénom féminin le plus donné est Eevin, en Irlande c'est Emily et en Suède c'est Alice.

Des prénoms plus diversifiés pour les garçons

Malgré quelques prénoms en commun dans plusieurs pays, les prénoms attribués aux garçons sont plus variés que ceux des filles. Noah est plébiscité à Malte et aux Pays-Bas, Gabriel en France et au Luxembourg, William au Danemark et en Suède et Jakub en Slovaquie et République Tchèque.



Ailleurs, Francesco conquis les parents en Italie, Roberts s'attire les faveurs des Lettons, Maximilian celui des Autrichiens et Antoni celui des Polonais.