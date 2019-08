Voici les prénoms les plus donnés en 2018 en France

publié le 13/08/2019 à 08:13

Votre prénom fait-il partie du classement ? En tête depuis 2016, Emma et Gabriel conservent leur première place, avec respectivement 4.369 naissances d'Emma et 5.419 de Gabriel.

Comme chaque année, l'Insee, Institut national de la statistique, publie la liste des prénoms les plus donnés en France. Pour les filles, Louise a laissé sa deuxième place à Jade, mais reste troisième avec 3.766 naissances sur l'année 2018. Les Charlotte, Camille, Juliette et Agathe restent également intemporels.

Côté garçon, c'est Louis qui, en un an, passe de la deuxième place à la quatrième place du podium, remplacé par Raphaël et Léo, qui fait son entrée sur le podium avec 4.446 naissances. Toujours à la mode : les Paul, Sacha, Théo et Victor.

Enfin, la Coupe du Monde et les tubes de l'été sont passés par là. Kylian, comme Kylian M'Bappé, et Aya pour Aya Nakamura ont eu un pic de popularité, avec respectivement 1.211 et 1.169 naissances. Kylian prend la 57ème place du classement garçon et Aya la 46ème pour les filles.