Violences sexuelles : Cindy Sander évoque les attouchements dont elle a été victime

Révélée par l'émission Nouvelle star en 2008, la chanteuse Cindy Sander s'est confié sur TFX dans un documentaire diffusé vendredi 15 juillet où explique ce qu'elle devient. Cela a aussi été l'occasion pour elle de revenir sur d'anciennes blessures de son passé.

Selon les informations de Télé Loisirs, Cindy Sander, qui a été prise sous l'aile de Thierry Mugler disparu il y a quelques mois, a confié dans le documentaire "Que sont-ils devenus ?" qu'elle recherchait désormais la sérénité. Une première raison à cela est la mort de son frère survenue il y a trois ans qui l'a incité à changer de vie.

Mais la chanteuse tente également de panser une autre blessure du passé à travers la médiation. Cindy Sander a déclaré qu'elle aurait été victime d'agression sexuelle de la part d'un membre de sa famille. "J'ai vécu des attouchements sexuels d'un de mes oncles, étant très petite fille. Aujourd'hui, j'en parle ouvertement, je lui ai même pardonné, pour dire, il est décédé", a confié la chanteuse.

"Je me suis dit que pour faire la paix avec mon âme il faut que je fasse la paix avec lui, même si je lui en veux terriblement parce que c'est ce qui m'a donné beaucoup de complexes sur mon corps", a poursuivi l'artiste. "C'est pour ça que j'ai pas pardonné à mon corps parce que je me sentais salie. Ça a été un calvaire pendant des années, jusqu'au jour où on m'annonce qu'il est décédé. Pour moi ça a été une libération", a-t-elle conclu en larmes.

