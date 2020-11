Violences familiales : comment protéger les enfants ?

publié le 17/11/2020 à 05:55

Refuge, cocon rassurant, socle affectif et éducatif… Sur le papier, la famille est tout ce qu'il y a de mieux. Mais certains enfants, au sein même de leurs foyers, vivent l'impensable et voient leur innocence fauchée par une indicible violence parentale. Une maltraitance qui les enferme dans un silence assourdissant. Aujourd'hui, tous les 4 jours, un enfant meurt sous les coups de ses parents. Alors, comment les protéger ? "On est fait pour s'entendre" vous répond.

Demain sur France 2, sera diffusé en deuxième partie de soirée, le documentaire "Bouche cousue", réalisé par Karine Dusfour. La réalisatrice a pu placer ses caméras dans les bureaux d'un juge, recevant les parents et enfants sujets aux violences familiales. "Il ne faut pas avoir peur de parler de ces choses-là", raconte-t-elle. Et d'ajouter "Je voulais voir comment ce juge écoutait les enfants ; ils ne disent pas tout explicitement, mais des signes sont visibles avec le langage corporel"

Ce qu'ils disent, mais surtout ce qu'ils ne disent pas… Là est tout le problème. Les enfants, par peur, par protection, ou tout simplement par amour malgré tout vis-à-vis de leurs parents, se murent souvent dans le silence. "Il faut réussir à les décoder, mais personne n'est aujourd'hui formé à ça" témoigne Patricia Chalon, psychologue. "Que ce soit les juges, les professeurs, ou même les psychologues, il y a un besoin de formation important pour réussir à décoder certains signes" continue-t-elle

Les signes qui doivent alerter

Alors, comment protéger les enfants de ces violences familiales ? Tout d'abord, en étant attentif à ces signes qui montreraient que l'enfant subirait ces violences et ne se sentirait pas bien. Pour Patricia Chalon, ils peuvent se manifester comme "un changement de comportement brusque, des notes en chute libre, une anorexie naissante, ou un enfant qui tombe malade".

Rester attentif, et comprendre également que l'enfant peut ressentir cette violence, sans être atteint physiquement. "La maltraitance peut être invisible, avec des regards, des mots" explique la psychologue. "Il faut aussi comprendre qu'un enfant qui voit ses parents se frapper, peut ressentir les mêmes symptômes que s'il était visé directement" explique-t-elle.

Si ces signes doivent éveiller notre attention, rien ne vaut évidemment la parole, encore et toujours. En France, un numéro d'urgence, le 119, est mis en place pour répondre aux enfants en danger, ou au signalement de la part d'adultes. "Signaler un enfant maltraité, ce n'est pas dénoncer" insiste Karine Dusfour. Et quand l'enfant trouve face à lui un tuteur qui peut l'aider, l'entendre et le comprendre, c'est une opportunité supplémentaire pour lui de refaire sa vie normalement, et d'échapper à toutes ces souffrances.

