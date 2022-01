Violences envers les élus : "On est plus malmenés", confie un maire

La violence contre les maires a-t-elle augmenté ? Est-elle plus importante aujourd’hui ? Est-on en train de banaliser ces actes ? Telles sont les questions qui ont été posées par Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole ce lundi 10 janvier. Antoine, maire non-inscrit depuis 13 ans d’une commune d’un peu plus de 1.200 habitants en Saône-et-Loire, a témoigné sur son quotidien.

"On est plus malmenés. Les gens sont plus agressifs, même si ça existe depuis longtemps. Je n’ai jamais été violenté physiquement mais verbalement oui", confie l’élu. La dernière fois qu’il a été "malmené" par un administré remonte à il y a "4-5 mois", la route "n’était pas en parfait état devant chez lui et j’étais bon à rien", relate Antoine au micro de RTL.

"Ce n’est pas la majeure partie, j’ai une commune où ça se passe très bien. Les élus on est là pour prendre des décisions et elles ne plaisent pas forcément à 100% de la population. Les 1% qui ne sont pas contents vont nous le faire savoir", a-t-il poursuivi. "Quelques fois on est démoralisés mais il ne faut pas non plus dramatiser (...) On ne fait pas que m'insulter on m'apporte aussi des choses positives", a-t-il conclu.