Vincent Lacoste ou l'éternel "adulescent" ! Le 26 février prochain, le comédien de 26 ans sera à l'affiche de Mes jours de gloire, son 25e film et le premier long métrage d'Antoine de Bary. Il y joue Adrien, un acteur qui a connu le succès très jeune et qui peine à retrouver du travail. Il s’agit du prolongement naturel de L’Enfance d’un chef sorti en 2016, le précédent court-métrage du cinéaste dans lequel il traitait déjà du thème de l’adolescence prolongée qui tend à s’amplifier.

Au micro de Stéphane Bern ce matin, Vincent Lacoste est notamment revenu sur le début de sa carrière, à l'époque du film Les beaux gosses, son tout premier rôle en 2009. Selon lui, s'il on ne lui avait pas proposé d'autres projets après ce long métrage, sa vie aurait pu être complètement différente : "J'aurais pu devenir comme mon personnage [NDLR : Adrien], c'est certain ! (...) Je ne sais pas ce que j'aurais fait" explique-t-il avant de continuer : "j'aurais peut-être, contrairement à lui, changé totalement de voie".

Aux côtés de Vincent Lacoste, nous retrouvons notamment Emmanuelle Devos et Christophe Lambert qui incarnent Nathalie et Bertrand, les parents d'Adrien. Noée Abita (révélée par le film Le grand bain de Gilles Lellouche en 2018), Damien Chapelle, Marc Fraize, Antoine Poulet, Jochen Hägele complètent le casting de ce film.

"Mes jours de gloire" d'Antoine de Bary, avec Vincent Lacoste (26 février 2020)

L'histoire : Adrien (Vincent Lacoste) est un Peter Pan des temps modernes. Il a beau approcher la trentaine, il vit encore comme un enfant. Petit, il a connu le succès en tant qu’acteur mais c’était il y a plus de 10 ans et aujourd’hui Adrien n’a plus un sou. Il retourne ainsi vivre chez ses parents et tente de redonner un coup de fouet à sa vie. Entre la possibilité d’une histoire d’amour et celle d’un retour qu’il s’imagine triomphant en tant qu’acteur, le chemin d’Adrien sera semé d’embûches.

Nous vous proposons de découvrir la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Mes jours de gloire" - Bande-annonce

Au cœur des poubelles de stars avec l'expo "Paparazzi"

Jusqu'au 15 avril prochain dans cent galeries des boutiques YellowKorner en France, vous pourrez découvrir l'exposition Paparazzi des célèbres photographes Bruno Mouron et Pascal Rostain. Un voyage au cœur des poubelles des plus grandes célébrités dans le monde.

"Paparazzi" : L'expo de Bruno Mouron et Pascal Rostain

A l'origine de ce projet : un article publié dans le journal Le Monde en 1988 par un professeur en sociologie qui étudie nos modes de consommation. Il demande alors à ses étudiants de collecter les détritus de dix familles françaises pendant un an.



Les paparazzis Bruno Mouron et Pascal Rostain sont fascinés par cette études et décident à leur tour de "faire les poubelles" en prenant comme cobayes les célébrités, qu'ils photographient depuis de nombreuses années. Ainsi, ils récupèrent les ordures de Serge Gainsbourg, puis Brigitte Bardot, Jacques Dutronc et d'autres personnalités françaises mais également internationales comme Madonna ou encore Michael Jackson. En studio, les deux hommes ordonnent le contenu de ces poubelles afin d'en faire des tableaux.



Ces clichés sont aujourd'hui à vendre chez YellowKorner. Les tirages de cette célèbre série sont certifiés, numérotés, limités et à un prix accessible.

