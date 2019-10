publié le 07/10/2019 à 13:00

Après Plaire, aimer et courir vite en 2018, Christophe Honoré est de retour sur grand écran avec Chambre 212. Pour ce film, le réalisateur a fait appel à un très beau casting : Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste ou encore Camille Cottin. Le long métrage sortira en salles mercredi.

"Chambre 212", un film de Christophe Honoré, avec Vincent Lacoste, Chiara Mastroianni, Camille Cottin et Benjamin Biolay

L'histoire : Après 20 ans de mariage, Maria (Chiara Mastroianni) décide de quitter le domicile conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de l’hôtel d’en face. De là, Maria a une vue plongeante sur son appartement, son mari Richard (Benjamin Biolay et Vincent Lacoste), son mariage. Elle se demande si elle a pris la bonne décision. Bien des personnages de sa vie ont une idée sur la question, et ils comptent le lui faire savoir.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Chambre 212" de Christophe Honoré / Bande-annonce

Pour ce long métrage, Christophe Honoré retrouve deux comédiens avec lesquels il avait déjà collaboré. En effet, le cinéaste avait dirigé Vincent Lacoste dans son précédant film Plaire, aimer et courir vite il y a un an et demi. C'est également la cinquième fois qu'il met en scène Chiara Mastroianni, après Les Chansons d'amour (2007), Non ma fille tu n'iras pas danser (2009), Homme au bain (2010) et Les Bien-aimés (2011).

A noter que pour sa performance dans Chambre 212, l'actrice a été récompensée pour la première fois de sa carrière du Prix d'interprétation dans la section Un Certain Regard lors du dernier Festival de Cannes.

