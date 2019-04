et Thomas Pierre

"Un petit paradis aux portes de Marseille...". Jamais il n'y a eu autant de monde aux sources de l'Huveaune. Cette rivière située dans le Var est envahie par les randonneurs depuis que la page Facebook "Bienvenue à Marseille" (suivie par plus de 150.000 personnes) a partagé le 18 mars dernier des clichés paradisiaques du site pris par le photographe Lionel Duval.



Une soudaine notoriété, des centaines de voitures garées aux alentours. Impossible à gérer pour la maire de Nans-les-Pins, qui dénonce les incivilités de certains touristes. L'élue demande l'aide du préfet pour endiguer le phénomène.

"Je n'avais jamais vu ça. On a évalué à 300 le nombre de véhicules le long de la route. Les gens partent ensuite à pied et il y avait plus de 1 000 personnes qui cherchaient le chemin dans la forêt", explique Pierrette Lopez à France Bleu Var. Pour échapper à l'affluence, elle conseille d'ailleurs de "venir en semaine" pour "profit(er) davantage de la balade".