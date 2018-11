VIDÉO - "Un monde sans pompiers" : la campagne choc pour recruter

publié le 15/11/2018 à 17:55

C'est le Sdis (Service départemental d'incendie et de secours) des Ardennes qui en a eu l'idée. "Un monde sans pompiers" est une vidéo réalisée dans le cadre de la campagne de recrutement des sapeurs-pompiers volontaires, rapporte l'Est républicain.



Signé Nassim Ifourah, un sapeur-pompier volontaire titulaire d'une formation de producteur-réalisateur, ce clip raconte l'histoire d'un père de famille qui tente de secourir son enfant après un grave accident. Mais le 18 sonne dans le vide et l'entrée de la caserne est barrée d'un panneau "Fermeture définitive pour manque de personnel".

Une vidéo touchante qui met le citoyen face à un véritable problème dont il n'avait peut-être pas conscience : il devient difficile de mobilier des sapeurs-pompiers volontaires. La raison ? Selon Akim Outilia, sapeur-pompier au Sdis des Ardennes contacté par RTL.fr, "les gens, dans leur quotidien, ne prennent pas conscience que les sapeurs-pompiers sont importants dans la localité".

Déjà 35 demandes citoyennes dans le département

Diffusé depuis le 29 septembre, le clip a déjà eu des effets positifs : les 35 centres de secours du département ont chacun reçu une demande citoyenne pour devenir sapeur-pompier volontaire. Pour le Sdis des Ardennes, l'objectif est de "toucher toute personne, hommes, femmes et enfants qui souhaite s'engager et qui a du temps pour le secours", explique Akim Outilia.



Ce clip, les hommes du feu souhaitent le propager au maximum : dans toutes les assemblées générales des unions départementales, dans tous les centres de secours et dans tous les Sdis, pour pouvoir ainsi "refléter le travail des sapeurs-pompiers volontaires afin de le poursuivre et de garder un résultat de sécurité au sein de la population".