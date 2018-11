publié le 13/11/2018 à 10:41

Tiens, si on sapait les sapeurs-pompiers ! Pourtant, s'attaquer aux mecs les plus sympas n'est pas du tout une bonne idée pour redorer le blason de l'Europe. Cela partait d'un bon sentiment, d'encadrer le travail de nos sapeurs-pompiers pour mieux les protéger. Mais de là à nous pondre une obligation d'un repos compensatoire de 11 heures entre deux missions, on marche sur la tête !



Car nos pompiers volontaires, sont, comme leur nom l'indique : volontaires. Ils ont un travail à côté et le seul moyen pour eux d'être dans les clous, c'est d'abandonner leur mission de pompier. Sans les pompiers volontaires, c'est toute l'organisation des secours d'urgence qui tombe à l'eau. Sans eux, les interventions prendraient deux fois plus de temps.

La solution pour maintenir nos pompiers volontaires : les professionnaliser. Or cela coûterait 2,5 milliards d'euros. L'Europe est une formidable idée, mais avec de telles usines à gaz, elle aime bien mettre le feu à sa propre maison et c'est malheureusement comme ça.