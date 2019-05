publié le 07/05/2019 à 16:55

S'éloigner de la capitale, des embouteillages et de la pression immobilière pour un meilleur cadre de vie tout en continuant à travailler à Paris, c'est le choix que font de plus en plus d'actifs.



Dès 8 heures du matin, Chloé Mercier se met en route pour rejoindre son bureau à Paris. Elle habite Lardy, dans l'Essonne, une petite bourgade de 5.600 habitants à 45 kilomètres au sud-ouest de Paris, entre terres agricoles et coteaux boisés.

Chloé passe en moyenne 3 heures par jour dans les transports jusqu'aux portes de Paris, l'équivalent d'un Marseille Lyon en voiture. Et son périple est parfaitement minuté. "Quand on rate un train, c'est une demi-heure d'attente sur le quai."

Un trajet soumis aux aléas des transports

Première étape le RER C, emprunté chaque jour par 540.000 voyageurs. Un trajet qui entre dans son abonnement mensuel au réseau francilien. 75 euros, pris en charge pour moitié par son employeur.



Le paysage défile, bientôt la campagne laisse place à la ville. Une heure plus tard, Chloé arrive enfin au cœur de Paris pour emprunter la ligne 13, l'une des plus chargées du réseau RATP, redoutée des parisiens pour ces nombreux incidents et retards.



Et elle n'y échappe pas, à l'arrivée de la rame en pleine heure de pointe, impossible d'entrer. "Je vais prendre le suivant ". Attendre un métro moins bondé, 2 changements. Autant de risques d'accumuler du retard en cas d'imprévus. "Ça peut vite dériver sur 2-3h de retard dès qu'il y a un problème", dit-elle fataliste. Porte Maillot, Chloé atteint enfin sa destination finale.



Depuis Tours, Reims... Ils font tous les jours la navette

Des actifs qui s'éloignent de la capitale, il y en a de plus plus d'autant qu'ils sont aidés par le déploiement de nouvelles lignes de train et surtout du TGV.



Pour Camille Stenger, chef d'entreprise, la journée de travail commence à la gare de Lille Europe. C'est un voyageur incollable sur les horaires du Lille-Paris, le train qu'il prend tous les matins."Porte à porte c'est 1h30, entre le départ de chez moi, un quart d'heure de trajet, 55 minutes de TGV, puis un quart d'heure de la gare jusqu'au bureau."



Comme lui, ils sont nombreux à prendre le TGV, comme d'autres prennent le métro, le confort en plus. "Une fois installé, j'en profite pour faire ce que je n'ai pas le temps de faire dans la journée et puis on est tranquille, il n'y a pas de bruit, c'est quand même hyper agréable le train".

Camille a à peine le temps de revoir sa présentation client, les 235 km sont avalés en moins d'une heure. Et dans ce quotidien bien rodé, l'ancien parisien a pensé à tout. Son scooter l'attend pour circuler dans Paris.



Pour rien au monde, il ne reviendrait en arrière

Rien ne semble entamer son enthousiasme cela fait 3 ans qu'il s'est installé avec femme et enfants dans la banlieue lilloise. Au début, il passait 2 nuits par semaine dans la capitale. La solution de la navette quotidienne entre son domicile et Paris s'est imposée en début d'année. "Effectivement, on court entre les deux trains, mais une fois descendu du train, c'est plus cool. Je me demande même pourquoi je ne l'ai pas fait avant."



Un nouveau mode de vie, qui a demandé aussi quelques investissements : arrivé à la gare de Lille, Camille enfourche là aussi son deux-roues pour effectuer les derniers km jusqu’à chez lui ! Un scooter à Paris, une moto d'occasion achetée spécialement à Lille et un abonnement mensuel de TGV de 650 euros. Des frais en plus, compensés par une meilleure qualité de vie. "Ce serait très difficile de revenir en arrière", conclut-il.