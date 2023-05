VIDÉO - "Sept à huit" : "Une femme au judo, ce n'est pas naturel", Agbégnénou répond à Douillet

Les mots semblent aujourd'hui archaïques. Dans une autobiographie publiée en 1998, David Douillet écrivait : "Pour moi, une femme qui se bat au judo, ce n'est pas quelque chose de naturel. Pour l'équilibre des enfants, je pense que la femme est mieux au foyer."

Champion du monde trente ans avant Clarisse Agbégnénou, les propos du judoka français étaient aussi le reflet des mentalités dans le sport et du manque d'inclusion des athlètes et mères dans le haut niveau. "Heureusement qu'il y a des personnes qui montrent que l'on peut tout faire. On peut faire du judo et être mère au foyer !", témoigne la judokate, récemment sacrée championne du monde pour la 6e fois.

Invitée de l'émission Sept à huit, la jeune maman et championne a répondu à David Douillet : "J'espère qu'il refera une autobiographie, pour changer la donne ! Ça serait bien." Clarisse Agbégnénou souhaiterait finir sa carrière en beauté, en décrochant l'or aux J.O de Paris en 2024 : "Finir à la maison, avec ma fille pour m'applaudir, avoir cette belle médaille d'or... Ça serait l'apothéose !"

