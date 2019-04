publié le 20/04/2019 à 16:24

En ce début de printemps, beaucoup sont ceux qui ressortent les deux-roues, que ce soit pour se rendre au travail ou pour se balader le temps d'un week-end. Une passion qui impose un minimum de sécurité.



La Délégation de la Sécurité routière (DSR) a lancé au début du mois une nouvelle campagne de sensibilisation en faveur des airbags pour les motards. Celle-ci promeut l'utilisation de l'airbag à travers des visuels et des spots préventifs, diffusés dans la presse et sur le web. Au total, 10.000 flyers seront distribués à Paris, Lyon, Marseille, Nice et Bordeaux.

Cette vague de prévention fait suite à la signature, entre la DSR et neuf organismes professionnels spécialistes de l'éducation routière et des deux-roues motorisés, d'une charte de partenariat visant à protéger les motards et les scootéristes en les encourageant à faire l'acquisition d'un gilet airbag, face à une accidentologie repartie à la hausse en ce début d'année.

Au mois de mars, le nombre de morts a augmenté de 7,3% par rapport à l'année dernière. En 2018, les motards représentaient 25% des tués l'an dernier, soit 756 décès, a annoncé la Sécurité routière vendredi 19 avril.