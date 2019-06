et Sophie Merle

publié le 20/06/2019 à 19:44

De plus en plus de malades ont recours au cannabidiol aussi appelé CBD. Ce composant naturellement présent dans le cannabis est un puissant relaxant. Et si les patients l'utilisent ce n'est pas pour guérir mais pour atténuer leurs souffrances. Face à ce phénomène, l’Agence nationale de sécurité du médicament met en garde contre cette auto-administration.

En France, aucun cadre légal n’existe sur l’utilisation thérapeutique du cannabidiol. Et du cannabis. Mais les temps semblent changer. L’ANSM et la ministre de la Santé ont approuvé une expérimentation censée commencer à la fin de l’année.

Autant de questions auxquelles doit répondre un comité d’experts dont fait partie le Professeur Serge Perrot, Rhumatologue spécialiste de la douleur et membre du comité d’experts nommé par l’ANSM. "Le cannabis thérapeutique va être mis à disposition dans des centres experts. Des centres experts de la sclérose en plaque, de l’épilepsie, de la douleur, des soins palliatifs, donc ce sont les médecins qui vont juger, avec un suivi, des ordonnances, des pharmaciens qui sont formés, il faut éduquer les patients pour éviter qu’on ait comme pour les opioïdes des scandales liés à l’utilisation d’opioïdes avec des cancers, des addictions, des schizophrénies, qui sont aussi des effets qu’on peut observer avec le cannabis." précise-t-il.

Au-delà des enjeux de santé, le cannabis à visée thérapeutique est un enjeu de société, certains y voyant un premier pas vers la légalisation totale. C’est aussi un enjeu économique colossal. Le marché français du cannabis thérapeutique pourrait peser 5 milliards d’euros.