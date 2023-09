Dans l'émission de France 2, Quelle époque !, Muriel Robin a dénoncé le 16 septembre dernier l'homophobie régnant dans le milieu du cinéma, qui l'aurait empêché d'obtenir des rôles tout au long de sa carrière. Chroniqueur pour l'émission, Philippe Caverivière affirme que "c’était fort ce qu’elle a dit Muriel, elle était émue et sincère". "Moi je la crois : je suis blond, quinqua, j’aime les femmes et le cinéma ne m’offre aucun rôle. En fait, je suis Muriel Robin !", s'amuse l'humoriste.

Philippe Caverivière raconte que l'actrice a affirmé durant l'interview connaître des acteurs français homosexuels qui se taisent. "Il y en a 2 ou 3 qui ont dû avoir un coup de chaud dans leur canapé", devine le chroniqueur. "Il y a des milieux ou on ne peut pas dire son homosexualité et c’est triste. Dans la mode, les plus grands et les plus talentueux sont homos : Saint-Laurent, Lagerfeld, Gauthier, Jacquemus, Rousteing... J’ai un ami styliste, il cache son hétérosexualité."

