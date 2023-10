VIDÉO - Philippe Caverivière "continue d'être la cible des marques de luxe"

Laurent Wauquiez a demandé d’expérimenter, dans les lycées de sa région, des logiciels de reconnaissance faciale pour détecter d’éventuels terroristes. "En gros ça sera un détecteur de pilosité. Au lycée, ils sont tous imberbes, donc dès qu’il détecte le moindre poil, dans le doute, il appelle la police. Il peut y avoir un collégien barbu, mais s'il a 27 ans en 3e, c’est qu’il a énormément redoublé", rebondit Philippe Caverivière.

Le joueur de l’OGC Nice, Youcef Atal, est suspendu par son club, après l’ouverture d’une enquête pour "apologie du terrorisme". "Il a partagé sur les réseaux sociaux un appel à la violence d’un prédicateur palestinien. La boulette. Ça arrive à tout le monde de gaffer sur les réseaux sociaux, on va vite, on fait pas gaffe : hop on like un boule, hop on partage un appel à la haine d’un prédicateur ! Ça va très vite", réagit l'humoriste.

"Tiens un dernier mot. Je vous ai parlé de l’humoriste Fary, sponsorisé par Saint-Laurent, de Jonathan Cohen invité à Wimbledon par Ralph Lauren, eh bien moi aussi je continue d’être la cible des marques de luxe, puisque c’est Ricola qui a jeté son dévolu sur moi...", conclut-il.