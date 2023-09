VIDÉO - Philippe Caverivière : "Alain Juppé, un personnage froid, rigide, austère ? C'est faux !"

Ancien maire de Bordeaux, député français et européen, Premier Ministre, Alain Juppé était l'invité de RTL pour présenter son nouvel ouvrage, Une Histoire française. "Je n’aime pas balancer les collègues de boulot mais sur cette antenne un certain imitateur, Laurent G., l’a souvent caricaturé comme un personnage froid, rigide, austère ressemblant à un mardi matin de novembre dans la Creuse", déplore Philippe Caverivière.

"C'est faux, Alain est jovial et taquin. Après, vous lui avez fait parler de la fin de vie donc lundi matin, Juppé plus fin de vie, il faut avoir le moral bien accroché !", souligne l'humoriste. "Alors certes ce n'est pas Patrick Sébastien, c'est un autre univers, ça aurait été surprenant de le voir faire l’hélicobite entre Alain Madelin et Jean-Pierre Raffarin en plein Conseil des ministres".