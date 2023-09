"Quelle époque !" - Alain Juppé : "Les hommes politiques ont une réputation détestable"

Après une carrière politique longue de plus de 40 ans, Alain Juppé a publié jeudi 14 septembre ses mémoires intitulées Une histoire française (ed. Taillandier). L’ancien Premier ministre a été invité samedi 16 septembre dans l’émission "Quelle époque !", sur France 2, pour livrer son analyse sur ses décennies passées au pouvoir. L’actuel membre du Conseil constitutionnel, qui est soumis à un strict devoir de réserve et a refusé de se prononcer sur l’actualité, a cependant déploré le climat politique actuel. "Les hommes politiques ont une réputation absolument détestable", a constaté l’ancien maire de Bordeaux.



"Ils sont réputés menteurs, de ne pas tenir leurs promesses, malhonnêtes et tous pourris. Je ne crois pas que ce soit vrai, il y a des moutons noirs comme il y en a dans toutes les professions", a poursuivi Alain Juppé. "La majorité des hommes politiques subissent dans leur vie quotidienne des contraintes qui sont parfois dures, il faut toujours être disponible. Ils le font par le goût et le sens du service public, ainsi que celui des autres", a estimé celui qui a été aussi à plusieurs reprises ministres dans des gouvernements de droite.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info