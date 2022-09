VIDÉO - Mathieu Madénian : "Je voudrais souligner le savoir-vivre de Vladimir Poutine"

Mathieu Madénian : Poutine, Winnie l'ourson et Passe-Partout

Avant que Mathieu Madénian ne commence sa chronique hebdomadaire du mardi matin, Yves Calvi prend des nouvelles de l'humoriste en ce mardi 27 septembre. Mais ce dernier ne cache pas son mal-être du moment et son moral dans les chaussettes. "On risque de se prendre une ogive nucléaire sur la gueule, on va se peler le cul cet hiver, la terre est en train de brûler, il nous reste deux ans à vivre", assure un Mathieu Madénian peu optimiste.

Le chroniqueur en vient même à regretter ces temps où la crise du coronavirus était au centre de l'attention. "On était bien avec Didier Raoult et Francis Lalanne", se souvient-il un brin nostalgique. Mais l'humoriste a trouvé une information qui lui a donné le sourire. Passe-Partout serait en couple avec la mère de la compagne de Passe-Muraille. "Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Que leur couple fonctionne bien, que les deux aient un bébé qu'on puisse repérer lors de l'échographie", sourit Mathieu Madénian.

Le chroniqueur évoque aussi Vladimir Poutine et les bons côtés du dirigeant russe qu'il surnomme affectueusement "Vladoche". "Je voudrais souligner son savoir-vivre, il a quand même attendu la fin des obsèques de la reine pour nous dire qu'il allait déclencher une guerre nucléaire. Je trouve ça classe de sa part", souligne Mathieu Madénian.

