Airbus, We're Glad You're Here

publié le 30/05/2019 à 00:15

Airbus célèbre ses 50 ans ce mercredi 30 mai et a reçu un cadeau auquel il ne devait pas s'attendre. À l'occasion du demi-siècle du constructeur aéronautique français, son concurrent américain Boeing a mis de côté la guerre commerciale qui les oppose pour souhaiter un joyeux cinquantième anniversaire à son rival. L'Américain y a même mis les formes dans une vidéo fair-play humoristique.



On y voit en effet une représentante d'Airbus en visite au siège de Boeing pour une visite guidée. Elle est emmenée par un salarié du constructeur aéronautique américain qui se dit prêt à lui révéler tous les secrets industriels de la société. La vidéo tourne ainsi en dérision toutes les normes de sécurité de Boeing. La prétendue salariée est amenée jusqu'à une salle secrète dont le code d'accès est à composer sur une cabine téléphonique de laquelle part un ascenseur. Or ce code est l'année de création d'Airbus !

Une belle opération de communication pour Boeing

Lorsque la représentante d'Airbus arrive dans la salle secrète, de nombreux salariés de Boeing souhaitent un joyeux anniversaire à Airbus avec un gâteau d'anniversaire virtuel surplombé d'un grand 50, en référence au demi-siècle de l'avionneur français. Le message d'anniversaire s'achève par un message du PDG de Boeing lui-même, Dennis Muilenburg, qui rappelle qu'entre le premier vol sur la lune et la naissance d'Airbus, 1969 était vraiment une grande année pour l'aéronautique.

On ne peut s'empêcher d'y voir un gros coup de communication de l'avionneur américain qui se trouve en pleine crise après les deux crashs consécutifs de Boeing 737 MAX, son avion vedette, ayant fait 346 morts. En attendant la levée de leur interdiction de vol et alors que ses commandes sont en chute libre, Boeing tente de redorer son image avant le salon aéronautique du Bourget qui aura lieu dans quelques semaines.