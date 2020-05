Le meilleur de Laurent Gerra avec Pierre Bellemare

publié le 10/05/2020 à 09:48

Pour venir en aide financière aux hôpitaux et aux soignants, de nombreuses ventes aux enchères d'objets appartenant à des personnalités sont organisées sur Internet. Des ventes qu'aurait sans doute adoré animer notre ami, le regretté Pierre Bellemare.

"Au programme du jour, pour venir en aide au personnel soignant, un télé-achat spécial 'objets de stars'", présente Pierre Bellemare imité par Laurent Gerra. "Commençons avec ce magnifique objet. Il a appartenu à la plus grande star de la chanson française Patrick Bruel. Il s'agit d'un slip en papier de chez Thaï Massage en parfait état," annonce Gerra dans la peau du présentateur.

Le clou de ce téléachat spécial "objets de stars" : un filet garni. "S'y trouvent, le dictionnaire des rimes de Grand Corps Malade, une boîte vide d'antidépresseurs de Michel Houellebecq, objet très original, le slip kangourou de Christine and the Queens, le Bescherelle de Booba offert avec un tuyau d'aspirateur dans lequel il chante et enfin, un must, un jambon noir de Bigorre entamé par Yves Calvi," énumère Pierre Bellemare.

"Le tout, tenez-vous bien chers invités, pour une mise à pris à 595 francs," s'exclame le présentateur imité par Laurent Gerra.