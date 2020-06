Le meilleur de Laurent Gerra avec Jean-Luc Mélenchon et Rambo

Jean-Luc Mélenchon, après avoir appelé à désarmer la police, veut à présent désarmer les gangs qui se sont exprimés à Dijon. "Je suis pacifiste, ça te pose un problème petite tête de journaliste ?", s'énerve-t-il déjà. "Viens pas m'embrouiller avec tes questions à la solde du complot luxembourgeois artisto-capitaliste !"

"Depuis dix jours la moutarde me monte au nez", explique-t-il. "T'as de la chance, je suis un grand démocrate. Allez, fais comme les flics américains mets un genou à terre devant moi ! Et plus vite que ça, prosterne toi devant Méluche Ier."

Les récents événement violents qu'a connu Dijon ont choqué la population. Comment venir à bout de cette menace intérieure ? Le point avec un grand spécialiste des méchants : John Rambo. "Tu connais ma philosophie petite grenouille, il n'y a pas de point à faire, juste un point à foutre dans la gueule de l'ennemi de l'intérieur".