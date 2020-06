Le meilleur de Laurent Gerra du 17 juin 2020

publié le 17/06/2020 à 11:10

Philippe de Villiers était dans le studio de RTL pour parler de son dernier livre, qui a obtenu le prix Combourg Chateaubriand. "C'est tout de même autre chose que le Goncourt. La littérature contemporaine est d'une nullité abyssale. La semaine dernière j'ai lu le dernier Christine Angot, au niveau du style et du vocabulaire on était plus proche de Dany Brillant que de Chateaubriand".

Les succès d'audiences de l'émission de M6 L'amour est dans le pré ont donné des idées à des animateurs, notamment à Patrick Sabatier. "Nous sommes ensemble aujourd'hui pour un avis de recherche spécial, pour trouver plein de partenaires très sympas pour être agriculteur indépendant célibataire. C'est sympa hein ?"

De son côté, Fanny Ardant "sait ce qu'il faut pour parler aux agriculteurs célibataires". "C'est une femme sublime, très belle, très solaire, très brune... Imaginez moi avec des bottes en caoutchouc dans une grande étable pleine de fumiers !"