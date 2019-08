VIDÉO - Le Louvre, saturé, n'accepte pas les visiteurs sans réservation

publié le 02/08/2019 à 15:18

"En raison d'une forte affluence, le musée du Louvre est complet aujourd'hui. Plus aucun accès ne sera possible pendant la journée." Ce message est apparu mercredi 31 juillet sur le site du musée du Louvre qui s'est retrouvé saturé et obligé de refouler les visiteurs qui n'avaient pas de billets. Seuls les prévoyants qui avaient réservé en ligne ont ainsi pu entrer .

Une situation exceptionnelle liée à La Joconde. L'oeuvre de Léonard de Vinci a été déplacée de quelques mètres afin que sa salle d'exposition soit rénovée. Mais l'aile Richelieu, où elle se situe en ce moment, est moins large que la salle habituelle. D'où des bouchons. "75 à 80 % des visiteurs viennent voir la Joconde", a expliqué Vincent Pomarède, administrateur général adjoint du Louvre. Or, le Louvre a accueilli l'an dernier plus de 10 millions de visiteurs.

Pour éviter de se retrouver bloqués à l'entrée, les touristes sont donc invités à réserver leurs billets en ligne. Cela garantit l'accès aux visiteurs. Mais comme a pu le vérifier RTL.fr sur le site de réservation du musée, attention à ne pas s'y prendre à la dernière minute, de nombreux créneaux pour les 10 jours à venir étant déjà complets.