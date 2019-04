Énigmatique Joconde

publié le 05/04/2019 à 13:03

C'est le tableau le plus célèbre du monde... mais sans doute le plus mystérieux également ! Mona Lisa, La Joconde est un symbole, un modèle indépassable, une icône, un joyau, une énigme.

le journaliste François Diwo nous fait découvrir ses origines, son installation à Paris, mais aussi son tour du monde (Tokyo, New York...) , son enlèvement, ses interventions scientifiques, ses milliers de visiteurs et bien entendu ses mystères.

Vous allez enfin tout connaître de la femme la plus célèbre du monde !



à lire : Moi, Mona Lisa paru aux Editions de L'Opportun



