Pour sa nouvelle campagne anti-mégots, le gouvernement a fait appel à l'acteur américain Jim Carrey et d'autres actrices et acteurs. John Travolta dans Grease, Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique, Helena Bonham Carter dans Fight Club, Kad Merad dans Baron Noir, Léonardo DiCaprio dans Titanic et d'autres sont réunis dans une vidéo de 54 secondes (visible ci-dessous), partagée par la secrétaire d'État de la Transition écologique et solidaire Brune Poirson sur Twitter.



La campagne rappelle qu'un mégot jeté, qui met 12 ans à se dégrader, revient à contaminer 500 litres d'eau. Un mégot libère plus de 5.000 produits chimiques toxiques pour l'homme et l'environnement.

Brune Poirson a réuni les industriels du tabac le 5 octobre dernier. "Il faut qu'ils s'engagent très fermement et concrètement", a-t-elle expliqué au micro de RTL. Durant la réunion, "ils ont convenu qu'ils ont montré de bonnes intentions mais en aucun cas ils n'ont fourni des mesures concrètes", a regretté la secrétaire d'État, qui affirme cependant qu'aucune "taxe mégot" n'est envisagée par le gouvernement.

