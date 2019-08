Adrien Cadorel et Bruno Marquet

publié le 16/08/2019 à 19:42

Ils sont de plus en plus nombreux à relever le défi. Au début du mois d'août, une association de Garges-lès-Gonesse (Val d'Oise) a proposé à ses habitants de nettoyer leur quartier. Il n'en fallait pas plus pour que le "Garges clean challenge", dont le slogan est "ma cité va briller" soit lancé.

Depuis, il fait des émules partout en France. Après Argenteuil, Sartrouville, Saint-Denis, Colombes ou encore Saint-Étienne, c'est au tour des habitants du quartier des Oliviers de Marseille de se mobiliser. Sacs poubelle, pinces à déchets et mains gantées, ils se sont activés toute la journée du 15 août pour ramasser pneus, canettes, papiers et débris de verre.

"L'idée ce n'est pas que ce soit un effet de mode mais plutôt de provoquer une prise de conscience", explique Hind Ayadi, la présidente de l'association Espoir et Création, à l'origine du challenge citoyen de l'été. Et cette opération de sensibilisation des jeunes habitants des quartiers populaires à l'écologie semble porter ses fruits : 20 sacs de détritus ont ainsi été ramassés par les Marseillais, qui, tradition oblige, ont mis les Montpelliérains au défi.