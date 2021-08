La chronique de Laurent Gerra du mardi 24 août

Du 24 au 29 août prochain, le festival du film francophone d’Angoulême bat son plein. Le créateur et l’animateur de cette grande manifestation populaire, Dominique Besnéhard, était dans le studio RTL ce mardi 24 août pour l'ouverture. "C’est sympatoche de rappeler que c’est moi qui l’ait lancé, ce festival, parce que chaque année y’a Patrick Bruel qui vient faire son intéressant avec ses lunettes de soleil et on va finir par croire que c’est lui le taulier. Remarquez, c’est normal qu’il vienne tout le temps, on est en Charente et la Charente, c’est le pays du melon. J’dis ça, j’dis rien" a-t-il lancé.



Gérard Depardieu s'est également invité sur RTL, et il était pour le moins très énervé : "Fumiers ! Comment veux-tu profiter de quoi que ce soit dans ce pays de merde ! Tu te rappelles de Gaulle, le grand avec un képi et un gros pif ? Eh ben de Gaulle, il a dit qu’on ne pouvait pas gouverner un pays qui comptait plus de 256 variétés de fromages… Eh ben moi, je dis qu’on ne peut pas vivre dans un pays qui compte plus de 256 000 réglementations !"

"En plus de la vaccination, tu veux pas que je te donne mes dernières analyses d’urine ! Ou mieux : ma dernière colposcopie pour savoir si j’ai le droit de poser mon cul sur un de tes sièges ! Comme quoi soi-disant que mon Spoutnik était pas homologué. Alors l’escogriffe, il voulait pas me laisser rentrer dans son rade. Du coup, j’ai arrêté la méthode numérique avec smartphone, j’ai utilisé la méthode manuelle : je lui ai collé une baffe dans sa gueule, au serveur !"