La chronique de Laurent Gerra du lundi 25 novembre 2019

publié le 25/11/2019 à 10:39

BFM TV a couvert en direct les inondations causées par les intempéries dans le sud-est de la France. "Ça nous a coûté un max en bottes en caoutchouc, et maintenant, mes journalistes ils sont tous mouillés. Et on va recommencer la story de la neige [...] va falloir leur acheter des bonnets et des Moon Boots pour rester leader sur la news", nous explique Marc-Olivier Fogiel, le patron de la chaîne d'information en continu.

Le mois sans alcool a été annulé par l'Élysée. Et pour une fois, Brigitte Macron félicite son mari pour sa décision. "Comme Charles De Gaulle, tu a compris que la France était indissociable du pinard", dit-elle à Emmanuel. "Oui je l'ai compriiiiis", lui répond le président de la République, visiblement flatté par la comparaison.

La situation à Hong Kong devient de plus en plus complexe. Sinologue bien connu, Jean-Pierre Raffarin nous éclaire sur les raisons de cette crise politique. "Comme l'a très bien expliquée, l'éditorialiste Suzy Wann dans le journal L'Humanité au Jasmin, ce n'est pas parce que Xi Jinping est un coco qu'on peut lui casser les noix", nous dit l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac.

Le retour de François Baroin chez les Républicains fait beaucoup parler dans la presse. "On me prête beaucoup de désir, mais ce ne sont que des fantasmes inassouvis", réagit celui que l'on surnomme "Baroin White" à cause de sa voix grave.

Céline Dion vient de publier un nouvel album entièrement chanté dans la langue de Shakespeare. "Si je veux rivaliser avec ces maudites Lady Gaga et Rihanna faut que je mette totalement à l'english", nous avoue l'interprète de "Sous le vent". En plus de l'anglais, on trouve des sonorités très modernes sur ce nouveau disque, et pour cause, Céline Dion a collaboré avec David Guetta. "Je lui ai donné l'orgue Bontempi de mon René-Charles, celui qu'il a eu pour ses 4 ans là, et l'David il a fait un do, un ré et un mi et il a mélangé le tout dans son Magimix".