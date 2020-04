La chronique de Laurent Gerra du 9 avril 2020

publié le 09/04/2020 à 09:44

Comme nous explique le scientifique Hubert Reeves, les déplacements sont plutôt restreints en cette période de confinement : "Le seul voyage que 3 milliards d'humains peuvent faire c'temps-ci c'est passer du salon à la cuisine, et de la cuisine au salon et encore, pour ceux qu'ont pas d'cuisine américaine". Et pour les confinées, l'astrophysicien donne ses recommandations : "Plutôt que de regarder le télé-shopping en sachant très bien qu'on pourra pas commander ce balais à vapeur ou ces claquettes amincissantes, faut regarder le ciel."

Jean-Baptiste Guégan, le sosie vocal de Johnny Hallyday, vient de publier une reprise de la chanson J'ai pleuré sur ma guitare, afin de satisfaire les fans du rockeur décédé. Mademoiselle Jade est surprise par la ressemblance de sa voix et celle de Johnny, même pendant une interview : "Pourtant c'est vraiment ma voix, s'exclame Jean-Baptiste, demandez à mes copains Michel Sindou et Didier Barbelevier, on à tous des amis sosies vocaux."

Et parmi ses amis sosies vocaux, Jean-Baptiste Guégan nous présente Jean-Baptiste Guédjan, un de ses copains qui tient un restaurant arménien à Bobigny. "J'habite seul avec maman et je dois préparer un colis pour les confinés d'Arménie, je suis un sosie comme ils disennnnnt". Pas très bavard, il nous conseille de joindre Jean-Baptiste Guédassin, un autre de leurs copains sosies vocaux : "Salut, c'est encore moi. Salut, comment tu vas ?"

entame-t-il en décrochant. Et quand Mademoiselle Jade lui demande quel est son métier, la réponse est sans appel : "Je suis vendeur auuuux Champs-Élysées".