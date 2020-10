La chronique de Laurent Gerra du 8 octobre 2020

publié le 08/10/2020 à 11:29

Une grande campagne d’essais cliniques pour tester différents vaccins contre le coronavirus vient de débuter et de son côté, l'Inserm cherche à recruter 25.000 volontaires. Toutefois, l'institut ne pourra pas compter sur Alain Souchon qui, invité sur le plateau RTL, n'a pas caché sa réticence.

"Ouille, ouille, ouille, ça fait mal, les piqûres. L’autre jour, au club Phildar, en tricotant un masque pour Laurent Voulzy, j’me suis piqué avec une aiguille et j’me suis évanoui. Finalement, contre la Covid, je vais plutôt composer une p’tite chanson douce-amère", a alors proposé en contrepartie le chanteur de 76 ans.

C'est ensuite Gérard Depardieu qui est entré en plateau, bien plus courtois qu'habituellement, ce qui a surpris Mademoiselle Jade : "Oui mais là je suis en promo pour Ailleurs, mon nouveau bouquin. Et mon attachée de presse m’a dit qu’il fallait que je sois souriant et poli", s'est alors justifié le comédien. Dans cet ouvrage, Gérard Depardieu associe les écologistes à des "Hitler du bien", une comparaison pas du tout excessive selon lui : "Non, c’est pas excessif ! Les écolos, c’est des Hitler du bien, des Staline de la gentillesse, des Mussolini du bien-être, des Pol Pot de la positivité, des Ceausescu de la bienveillance".



Le comédien a ensuite laissé sa place à Jean-Baptiste Guégan. Le sosie vocal de Johnny Hallyday se lance dans un nouveau défi : "Même si c’est pas mon genre de faire les cimetières, je voulais vous annoncer un nouvel album hommage à une chanteuse que j’aimais beaucoup et qui a disparu (...) Je vais reprendre les plus belles chansons de Juliette Gréco-Romaine", a-t-il annoncé en plateau.